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Суд вынес решение по делу Навального*

Суд приговорил Алексея Навального к 19 годам колонии по делу об экстремизме

Суд признал Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов) виновным по делу о создании экстремистского сообщества и приговорил к 19 годам колонии особого режима. Об этом сообщает ТАСС.

Дело рассматривалось на выездном заседании в исправительной колонии №6 во Владимирской области, где Навальный в настоящее время отбывает девятилетний срок по предыдущему уголовному делу. Рассмотрение проводилось в закрытом режиме из-за опасений провокаций в отношении участников разбирательства.

Приговор оглашал судья Андрей Суворов.

Осужденный признан виновным в создании экстремистского сообщества и участии в нем (ч. 3 ст. 282.1 УК РФ), а также в финансировании экстремистской деятельности, организации экстремистского сообщества, публичных призывах к экстремистской деятельности и вовлечении несовершеннолетних в опасные для жизни деяния.

Гособвинитель требовал назначить ему 20 лет лишения свободы.

По версии следствия, Навальный в 2014 году создал экстремистское сообщество для подрыва целостности государства и конституционного строя России. Финансирование, как полагают правоохранители, велось через восемь НКО, в числе которых различные фирмы и фонды. В качестве спонсора в материалах дела значится также американский миллиардер Уоррен Баффет.

Еще одним фигурантом дела является бывший технический директор YouTube-канала «Навальный Live» Даниэль Холодный, находящийся в СИЗО с марта прошлого года. Обвинение запросило для него 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее Навальный рассказал свою версию случившегося с ним.

*  включен в список террористов и экстремистов
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