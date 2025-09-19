В ЕС задумались о санкциях против платежной системы «Мир»

Европейские страны могут ввести санкции против российской платежной системы «Мир», заявила глава евродипломатии Кая Каллас. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы предлагаем принять меры против российских схем уклонения от уплаты налогов в третьих странах, в том числе с помощью криптовалют. Мы также планируем принять меры в отношении российской системы кредитных карт «Мир», — заявила Каллас.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в 19-й пакет санкций также могут войти новые ограничения против российских и иностранных банков для «устранения финансовых лазеек», которые РФ якобы использует для обхода рестрикций.

Кроме того, Евросоюз хочет полностью запретить проведение сделок с «Роснефтью» и «Газпромнефтью», а также использовать замороженные активы России для обеспечения кредитов Украине.

Последнее предложение фон дер Ляйен озвучивала и ранее, и его уже раскритиковал министр бюджета Бельгии Венсан Ван Петегем, который назвал идею «расплывчатой».

Ранее сообщалось, что Евросоюз хочет отказаться от импорта российского СПГ под давлением Трампа.