Кадыров назвал Чечню первым регионом, в котором созданы условия для издания Корана

Чечня станет первым российским регионом, в котором созданы условия для издания Корана. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

Он рассказал, что принял участие в отчетно-выборном съезде Духовного управления мусульман Чечни в Грозном, итогом которого стало переизбрание на пост муфтия республики «дорогого брата», главы Координационного центра мусульман Северного Кавказа, доктора шариатских наук Салаха-Хаджи Межиева.

Кадыров поздравил Межиева с заслуженным переизбранием и выразил уверенность, что тот и в дальнейшем будет достойно трудиться во благо мусульманской уммы и Благородного Ислама.

Глава республики отметил, что муфтий подарил уникальный экземпляр Корана с чеченским орнаментом, впервые изданный в республике. При этом Межиев сообщил Кадырову «радостную новость» о том, что теперь Чечня станет первым регионом России, где созданы условия для собственного издания Благородного Корана.

Кроме того, муфтий наградил лидера Чечни орденом «Защитник Сунны».

7 мая президент России Владимир Путин в ходе встречи с Кадыровым назвал новую мечеть в Чечне произведением искусства.

