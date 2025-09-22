На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Кадыров назвал Чечню первым регионом, в котором созданы условия для издания Корана

Кадыров: Чечня станет первым регионом, где созданы условия для издания Корана
true
true
true
close
Depositphotos

Чечня станет первым российским регионом, в котором созданы условия для издания Корана. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

Он рассказал, что принял участие в отчетно-выборном съезде Духовного управления мусульман Чечни в Грозном, итогом которого стало переизбрание на пост муфтия республики «дорогого брата», главы Координационного центра мусульман Северного Кавказа, доктора шариатских наук Салаха-Хаджи Межиева.

Кадыров поздравил Межиева с заслуженным переизбранием и выразил уверенность, что тот и в дальнейшем будет достойно трудиться во благо мусульманской уммы и Благородного Ислама.

Глава республики отметил, что муфтий подарил уникальный экземпляр Корана с чеченским орнаментом, впервые изданный в республике. При этом Межиев сообщил Кадырову «радостную новость» о том, что теперь Чечня станет первым регионом России, где созданы условия для собственного издания Благородного Корана.

Кроме того, муфтий наградил лидера Чечни орденом «Защитник Сунны».

7 мая президент России Владимир Путин в ходе встречи с Кадыровым назвал новую мечеть в Чечне произведением искусства.

Ранее Кадыров поделился своей мечтой относительно будущего республики.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами