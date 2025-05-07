Путин высказался о новой мечети имени пророка Исы в Чечне

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым назвал новую мечеть в республике произведением искусства. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства в ходе поездки в Чечню в августе 2024 года посетил в Грозном новую мечеть имени пророка Исы.

«Я посмотрел на эту мечеть замечательную, которую вы построили, — по Вашей инициативе она была создана. Не знаю, это просто произведение искусства», — заявил российский лидер.

Путин выразил уверенность, что все люди с удовольствием посещают новую мечеть. Также глава государства отметил, что в мечети трудятся замечательные проповедники, которые служат и людям, и Господу.

7 мая в Кремле состоялась встреча Владимира Путина с Рамзаном Кадыровым. В ходе встречи глава государства предложил обсудить текущую ситуацию в Чечне, отметив, что глава республики может по праву гордиться достижениями региона за последние годы.

В преддверии встречи с президентом России в интервью специальному корреспонденту «Коммерсанта» Андрею Колесникову глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров затронул тему возможной отставки.

Ранее Кадыров рассказал, сколько бойцов из Чечни отправились на СВО.