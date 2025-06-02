Кадыров поделился своей мечтой

Кадыров мечтает, чтобы в Чечне получали светское и религиозное образование

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поделился своей мечтой относительно будущего республики.

По его словам, он мечтает «свести на ноль» безработицу в регионе, чтобы местные жители занимались своим делом, работали, учились, воспитывали детей.

«Мне очень хочется, чтобы представители молодого поколения развивались духовно, ходили в мечети, получали как светское, так и религиозное образование, занимались спортом, были здоровыми, образованными и деловыми людьми», — написал лидер Чечни.

Он также заявил, что в республике и дальше будут создавать комфортные условия для всех.

«Благо, для этого у нас есть возможности и желание трудиться круглые сутки. Мы сделаем все от нас зависящее в этом направлении», — добавил глава региона.

В начале мая Кадыров представил президенту РФ Владимиру Путину доклад об экономической жизни в Чечне. Выслушав его, российский лидер отметил, что глава Чечни может быть доволен и гордиться результатами проделанной за последние годы работы.

Ранее Кадыров рассказал о своей мечте насчет Зеленского.