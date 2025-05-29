Илон Маск уходит из DOGE и покидает Белый дом. Предприниматель вновь сосредоточится на бизнесе

Илон Маск завершает работу в администрации Дональда Трампа и покидает пост главы Департамента повышения эффективности госуправления (DOGE). Решение принято на фоне разногласий в Белом доме по ключевым вопросам бюджетной политики. Маск поблагодарил президента США за «возможность сократить бесполезные расходы» и выразил уверенность, что DOGE продолжит работу. Основатель Tesla теперь намерен сосредоточиться на управлении бизнесом, который понес потери за время его госслужбы.

Американский предприниматель Илон Маск покидает администрацию президента США Дональда Трампа, где он курировал работу Департамента повышения эффективности государственного управления (DOGE).

«Поскольку мой запланированный срок в качестве специального государственного служащего подходит к концу, я хотел бы поблагодарить президента @realDonaldTrump за возможность сократить бесполезные расходы», — написал Маск в X.

Он выразил уверенность, что миссия DOGE «со временем будет только укрепляться, поскольку она станет образом жизни всего правительства».

По американскому законодательству статус временного государственного служащего, полученный Маском 20 января, должен был завершиться 30 мая. Однако точная дата могла варьироваться в зависимости от количества фактически отработанных дней.

Источники Associated Press и Bloomberg в администрации Трампа подтвердили уход Маска из Белого дома. Один из чиновников сообщил, что процесс увольнения начался уже вечером в среду, 28 мая. По его словам, это решение Маск принял самостоятельно и получил поддержку со стороны президента.

Критика большого красивого закона

Заявление о предстоящем уходе Маск сделал на следующий день после интервью телеканалу CBS, в котором он раскритиковал законопроект администрации Трампа, касающийся сокращения государственных расходов и реформы налогообложения.

Он отметил, что такие инициативы ставят под угрозу саму концепцию DOGE, направленную на снижение избыточных затрат и оптимизацию расходов.

«Я был разочарован, увидев законопроект о масштабных расходах, который, откровенно говоря, увеличивает дефицит бюджета, а не сокращает его», — заявил Маск.

Документ, неофициально получивший название «One Big Beautiful Bill» («Большой красивый закон») — как выразился сам Трамп в одном из выступлений, — включает свыше тысячи страниц основного текста и десятки страниц поправок. Среди предложений — продление налоговых послаблений 2017 года, отмена налогов на чаевые и сверхурочную работу, повышение потолка госдолга до $4 трлн, а также новые налоговые льготы для автокредитов и других видов потребительских займов.

Политические и репутационные факторы

Решение Маска завершить работу в администрации Трампа связано не только с критикой законопроекта. В последнее время он все чаще выражал намерение сократить политическую активность и сосредоточиться на управлении бизнесом. На прошлой неделе он заявил, что продолжит возглавлять Tesla и планирует усилить контроль за ее операционной деятельностью.

Заявления Маска вызвали положительную реакцию инвесторов, однако в более широком контексте его политическая деятельность вызывала неоднозначную реакцию.

Массовые увольнения, инициированные DOGE, спровоцировали протесты не только в США, но и в других странах, где представлены интересы Tesla.

Противники критиковали участие бизнесмена в политике, указывая на конфликт интересов между его ролью в госуправлении и бизнес-активностью. Среди инвесторов Tesla усилилось давление с требованием к Маску сконцентрироваться на корпоративных задачах.

Чтобы снизить напряженность, в апреле он заявил о сокращении своего присутствия в Белом доме до одного-двух дней в неделю. Руководитель аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс подтвердила, что предприниматель фактически перешел на дистанционный формат работы.

Рынки, акции и кризис доверия

Участие Маска в политике значительно повлияло на динамику котировок Tesla. После победы Трампа на выборах рынок оценил его возможное влияние как положительное: инвесторы вложили в акции автопроизводителя свыше $700 млрд. В декабре бумаги Tesla достигли исторического максимума $488,54, а состояние самого Маска превысило $400 млрд. Однако в последующие месяцы акции Tesla подешевели более чем на 50%.

Несмотря на это, сам Маск настаивал на стабильности бизнеса и отвергал утверждения, что его политическая активность вредит бренду Tesla.

На фоне растущего давления СМИ сообщили о возможной смене руководства Tesla. В начале мая The Wall Street Journal написала, что совет директоров обсуждает варианты замены Маска на посту CEO.

Закрытие USAID

Одним из наиболее резонансных шагов DOGE под руководством Илона Маска стало упразднение Агентства США по международному развитию (USAID) — одного из ключевых инструментов американской внешней политики с момента его основания в 1961 году.

DOGE заявило, что USAID «утратило актуальность в условиях меняющейся глобальной архитектуры» и что значительная часть его программ дублирует функции других государственных и частных институтов. В администрации Трампа подчеркивали, что средства, ранее направляемые на международную помощь, целесообразнее инвестировать во внутренние программы.

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Закрытие агентства сопровождалось масштабной реорганизацией гуманитарных и внешнеполитических направлений. По данным The Washington Post, около 7,5 тыс. сотрудников USAID были уволены или перераспределены в другие федеральные органы. Это вызвало критику со стороны конгресса, Госдепартамента и ряда союзников США, которые называли шаг «резким» и «потенциально вредным для глобального влияния США».

Сторонники же реформ утверждали, что ликвидация USAID позволит сэкономить до $28 млрд в течение пяти лет.

Результаты работы в DOGE

Маск возглавил DOGE в январе 2025 года. Миссия ведомства заключалась в реформировании федерального правительства, сокращении издержек и модернизации административной структуры.

По данным Reuters, в рамках программы удалось сократить 260 тыс. федеральных гражданских служащих, что составляет почти 12% от общего числа.

Сторонники реформ утверждают, что ведомству удалось сэкономить до $160 млрд. Однако по другим данным, сопутствующие расходы — включая юридические издержки и выходные пособия — могли достигнуть $135 млрд.

Деятельность DOGE сопровождалась резкой полемикой. Представители профсоюзов и правозащитных организаций заявляли о нарушении трудовых прав, отсутствии достаточной социальной защиты и ухудшении работы госструктур. В то же время сторонники указывали на необходимость структурных реформ, которые давно откладывались.

Президент Трамп в одном из публичных выступлений высоко оценил вклад Маска. «Мне не нужен Илон ни для чего, кроме того, что он мне нравится. Но я говорю вам, этот парень проделал фантастическую работу», — заявлял президент США.