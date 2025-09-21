На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Маск заявил, что активиста Кирка убила «тьма»

Маск: активиста Кирка убила «тьма» за то, что он показал людям свет
Nathan Howard/Reuters

Американский предприниматель и богатейший человек в мире Илон Маск заявил, что погибший активист Чарли Кирк был убит «тьмой». Об этом он сообщил в социальной сети Х.

«Чарли был убит Тьмой за то, что показал людям Свет», — написал предприниматель.

21 сентября началась панихида по убитому активисту Кирку. Прощальная церемония проходит на спортивной арене State Farm в Аризоне. Специально, чтобы попрощаться со своим соратникам, на церемонию прибыл президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

За день до этого, 21 сентября, на предполагаемом месте проведения церемонии прощания с Кирком задержали человека с оружием. Сотрудники правоохранительных органов США в настоящее время ведут расследование инцидента.

Убийство Чарли Кирка произошло 10 сентября в кампусе университета штата Юта, где он выступал перед аудиторией. Во время мероприятия в активиста с расстояния примерно 180 метров был произведен выстрел, попавший в шею. Его госпитализировали, однако ранение оказалось смертельным.

Ранее крымский митрополит Тихон написал слова восхищения Кирком.

