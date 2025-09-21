Митрополит высказался об активисте Чарли Кирке

Американский праворадикальный активист Чарли Кирк «осмелился идти против течения» и «называть вещи своими именами». Об этом в статье для Pravoslavie.ru написал митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (в миру Георгий Шевкунов).

Его восхищает в Кирке то, что активист был готов идти со словом о Царствии Небесном, о традиционных ценностях и с консервативными принципами в самые неподходящие места, где об этом не желают слышать.

«Он выбрал «миссионерское поле», быть может, самое важное, но, как мы убедились, отнюдь не безопасное, примерно такое же, как проповедь где-нибудь в племени людоедов. Студенческие кампусы, молодежная среда поколений Z и Y», — написал Тихон.

По мнению митрополита, Кирк уважал интеллект собеседников и ставил себя с ними на равных, не опускаясь до клоунады.

До этого газета The Washington Post со ссылкой на данные секретных служб писала, что в Соединенных Штатах на месте планируемой панихиды по активисту Чарли Кирку задержали мужчину с оружием.

Покушение на Кирка было совершено 10 сентября. В тот день активист выступал в кампусе университета в штате Юта. Во время мероприятия в мужчину выстрелили с расстояния около 180 метров и попали в шею. Его экстренно госпитализировали, но Кирк не выжил.

Ранее Захарова ответила на обвинения в адрес России после убийства Кирка.