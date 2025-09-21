Трамп прилетел на прощание с Кирком

Трамп прибыл в Аризону для участия в панихиде по консерватору Кирку

Президент США Дональд Трамп прилетел в Аризону, чтобы поучаствовать в публичной панихиде по консерватору Чарли Кирку, передает NBC News.

Как отмечает телеканал, глава государства выступит с речью во время церемонии.

Накануне в Белом доме сообщили, что, кроме американского лидера, на панихиде будут присутствовать вице-президент Джей Ди Вэнс, спикер палаты представителей Майк Джонсон и федеральные министры. Для этого в Аризону направили два полностью загруженных самолета с сотрудниками администрации. Над городом Глендейл, где проходит церемония прощания, ввели бесполетную зону. Министерство внутренней безопасности США присвоило панихиде статус имеющей наивысшее национальное значение.

10 сентября во время выступления в кампусе университета в штате Юта на консервативного активиста Чарли Кирка было совершено покушение. В него выстрелили из винтовки с расстояния 180 м, пуля попала в шею. Кирка экстренно госпитализировали, однако он не выжил. Спустя несколько дней полиция задержала 22-летнего студента Тайлера Робинсона. Молодого человека выдал отец, бывший полицейский. По данным следствия, у подозреваемого имелись мотивы, связанные с неприятием политических взглядов Кирка.

Ранее на месте панихиды по Кирку задержали вооруженного мужчину.