На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп пообещал укреплять связи с Арменией

Трамп: стратегическое партнерство США с Арменией продолжит укрепляться
true
true
true
close
Nathan Howard/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в поздравительном письме премьер-министру Армении Николу Пашиняну в связи с Днем независимости республики пообещал работать над укреплением связей между странами. Соответствующий документ опубликован на сайте армянского кабмина.

В послании подчеркиваются общие ценности и крепкие связи между американским и армянским народами.

«Мы продолжим укреплять эти связи через наше стратегическое партнерство, которое усилит оба государства и создаст новые возможности для сотрудничества в таких важных сферах, как энергетика, искусственный интеллект, технологии и транзитная инфраструктура», — заявил американский лидер.

Кроме того, Трамп назвал большой честью прием Пашиняна в Вашингтоне, который состоялся 8 августа, а также пообещал раскрыть потенциал «Перекрестка мира» и «Маршрута Трампа.

Напомним, в начале августа лидеры Армении, Азербайджана и США подписали в Вашингтоне совместную декларацию. Она, в числе прочего, предусматривает открытие «маршрута Трампа» — коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию и будет контролироваться США. По мнению экспертов, эта договоренность — «сильный удар» по интересам России и Ирана в регионе. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп во время интервью назвал Армению Албанией.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами