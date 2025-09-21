Трамп пообещал укреплять связи с Арменией

Президент США Дональд Трамп в поздравительном письме премьер-министру Армении Николу Пашиняну в связи с Днем независимости республики пообещал работать над укреплением связей между странами. Соответствующий документ опубликован на сайте армянского кабмина.

В послании подчеркиваются общие ценности и крепкие связи между американским и армянским народами.

«Мы продолжим укреплять эти связи через наше стратегическое партнерство, которое усилит оба государства и создаст новые возможности для сотрудничества в таких важных сферах, как энергетика, искусственный интеллект, технологии и транзитная инфраструктура», — заявил американский лидер.

Кроме того, Трамп назвал большой честью прием Пашиняна в Вашингтоне, который состоялся 8 августа, а также пообещал раскрыть потенциал «Перекрестка мира» и «Маршрута Трампа.

Напомним, в начале августа лидеры Армении, Азербайджана и США подписали в Вашингтоне совместную декларацию. Она, в числе прочего, предусматривает открытие «маршрута Трампа» — коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию и будет контролироваться США. По мнению экспертов, эта договоренность — «сильный удар» по интересам России и Ирана в регионе. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп во время интервью назвал Армению Албанией.