Трамп заявил, что завершил войну «Азербайджана с Албанией»

Трамп во время интервью перепутал Армению с Албанией

Президент США Дональд Трамп перепутал Армению с Албанией во время своего интервью телеканалу Fox News.

Глава Белого дома отметил, что завершил военные конфликты, которые «считались неразрешимыми».

»Азербайджан и Албания. Это продолжалось много-много лет», — сказал он.

20 августа Трамп в эфире ток-шоу консервативного ведущего Марка Левина не смог правильно произнести название государства Азербайджан, а также назвал Армению Албанией.

8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий. Соглашение, в числе прочего, предусматривает открытие «маршрута Трампа» — коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию и будет контролироваться США.

Ранее Алиев предупредил Армению о последствиях в случае нарушения мирного соглашения.