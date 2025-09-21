Названа дата заседания СБ ООН по инциденту с истребителями в Эстонии

Экстренное заседание Совета безопасности (СБ) ООН из-за предполагаемого нарушения российскими истребителями эстонского воздушного пространства пройдет 22 сентября. Об этом заявили в министерстве иностранных дел Эстонии.

«22 сентября <...> Совет безопасности ООН соберется на экстренное заседание в ответ на вопиющее нарушение Россией эстонского воздушного пространства», — говорится в заявлении.

19 сентября три российских истребителя МиГ-31 оказались в центре дипломатического конфликта между Россией и Эстонией. Эстонские власти утверждают, что самолеты нарушили воздушное пространство страны в районе острова Вайндлоо и находились там около 12 минут. В регион были подняты истребители НАТО для сопровождения, а Таллин позже обратился к союзникам по статье 4 Устава альянса. Москва отвергла обвинения, заявив, что полет проходил в рамках планового маршрута из Карелии в Калининградскую область над нейтральными водами. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

20 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нравятся сообщения о якобы инциденте с российскими истребителями МиГ-31 в Эстонии.

Ранее во Франции призвали к выходу страны из НАТО из-за «лжи» Эстонии.