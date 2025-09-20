На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Во Франции призвали к выходу страны из НАТО из-за «лжи» Эстонии

Vincent Isore/Global Look Press

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал к выходу Франции из НАТО после обвинений Эстонии в адрес России касательно нарушения воздушного пространства истребителями МиГ-31. Свое мнение он высказал в социальной сети X.

Филиппо назвал эту информацию «очередной ложью, разжигающей войну и панику».

Он сравнил данную ситуацию с другими случаями, как, например, «глушение GPS-сигнала самолета Урсулы фон дер Ляйен» и «саботаж «Северных потоков», якобы организованный Россией.

«Выйдем из ЕС и НАТО, разрушим эти военные структуры!» — написал он.

19 сентября Эстония заявила о нарушении воздушного пространства страны российскими истребителями МиГ31 в районе острова Вайндлоо. Утверждается, что они находились в эстонском воздушном пространстве примерно 12 минут. В Минобороны РФ опровергли обвинения во «вторжении» самолетов. Там отметили, что истребители совершали плановый перелет из Карелии в Калининградскую область, не нарушая эстонское воздушное пространство.

Ранее на Западе сообщили о планах США сократить помощь Латвии, Литве и Эстонии.

