Филиппо призвал Францию выйти из НАТО из-за лжи Эстонии о российских МиГ-31

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал к выходу Франции из НАТО после обвинений Эстонии в адрес России касательно нарушения воздушного пространства истребителями МиГ-31. Свое мнение он высказал в социальной сети X.

Филиппо назвал эту информацию «очередной ложью, разжигающей войну и панику».

Он сравнил данную ситуацию с другими случаями, как, например, «глушение GPS-сигнала самолета Урсулы фон дер Ляйен» и «саботаж «Северных потоков», якобы организованный Россией.

«Выйдем из ЕС и НАТО, разрушим эти военные структуры!» — написал он.

19 сентября Эстония заявила о нарушении воздушного пространства страны российскими истребителями МиГ31 в районе острова Вайндлоо. Утверждается, что они находились в эстонском воздушном пространстве примерно 12 минут. В Минобороны РФ опровергли обвинения во «вторжении» самолетов. Там отметили, что истребители совершали плановый перелет из Карелии в Калининградскую область, не нарушая эстонское воздушное пространство.

Ранее на Западе сообщили о планах США сократить помощь Латвии, Литве и Эстонии.