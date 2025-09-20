Трамп прокомментировал инцидент с истребителями в Эстонии

Трамп заявил, что ему не нравятся сообщения об инциденте с истребителями в Эстонии

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нравятся сообщения об инциденте с якобы российскими истребителями в Эстонии. Его слова приводит РИА Новости.

«Мне это не нравится. Мне не нравится, когда такое происходит, это может обернуться большими неприятностями, но я сообщу вам позже», — сказал Трамп.

Глава Белого дома добавил, что ему скоро проведут брифинг по данному вопросу.

19 сентября генеральный штаб Сил обороны Эстонии сообщил, что три российских истребителя МиГ-31 якобы нарушили воздушное пространство страны со стороны острова Вайндлоо, пробыв в нем почти 12 минут.

При этом, как утверждается, транспондеры самолетов были выключены, а двусторонняя радиосвязь с эстонскими авиадиспетчерами отсутствовала.

10 сентября пресс-секретарь правительства Польши Адам Шлапка заявил о применении четвертой статьи Североатлантического договора на фоне инцидента с дронами в республике.

Она гласит, что «Договаривающиеся стороны будут консультироваться между собою всякий раз, когда, по мнению любой из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любой из договаривающихся сторон окажутся под угрозой».

Ранее в Британии пригрозили сбивать российские дроны истребителями Typhoon.