Орбан заявил, что Запад больше не является образцом для подражания

Орбан: Запад больше не является моделью для подражания
IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Запад больше не является примером для подражания из-за ряда проблем, с которыми он столкнулся. Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в соцсети X.

«Нам нужна смелость - интеллектуальная, политическая и личная, - чтобы признать, что Запад больше не является образцом для подражания», — подчеркнул он.

Евросоюз, по словам Орбана, не может справиться с рядом проблем, таких как долг, миграция, насилие, а также провальная политика.

На этом фоне Орбан в эфире радиостанции Kossuth раскритиковал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за попытку втянуть Европу «в войну».

По его словам, Будапешт уже три с половиной года страдает от негативных последствий конфликта на Украине, хотя не имеет к нему никакого отношения. Некие «леди и джентльмены» на Западе хотят втянуть страну в конфликт «за шею», и этому нужно сопротивляться, сказал политик.

Он напомнил, что венгры были втянуты в Первую и Вторую мировые войны, в которых не хотели участвовать. Это привело к тому, что страна «потеряла весь 20-й век», сказал премьер-министр. По его словам, именно политики вроде Урсулы фон дер Ляйен втянули Венгрию в эти конфликты.

Ранее Орбан выразил солидарность с Польшей после инцидента с БПЛА.

