Орбан выразил солидарность с Польшей после инцидента с БПЛА

Орбан заявил о солидарности Венгрии с Польшей после инцидента с БПЛА

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о солидарности с Польшей после того, как несколько БПЛА нарушили воздушное пространство республики. На своей странице в соцсети Х он призвал к скорейшему завершению конфликта на Украине.

«Венгрия полностью солидарна с Польшей после недавнего инцидента с дроном. Нарушение территориальной целостности Польши неприемлемо. Этот инцидент доказывает, что наша политика призывов к миру в войне между Россией и Украиной является разумной и рациональной», — написал Орбан.

По его словам, жизнь в тени конфликта чревата «рисками и опасностями». Политик призвал положить этому конец и подчеркнул, что Будапешт приветствует мирные усилия президента Дональда Трампа по достижению мира.

Польша ночью сбила не менее 23 беспилотников на своей территории. Премьер Дональд Туск обвинил в произошедшем РФ и запросил консультацию союзников, согласно четвертой статье устава НАТО. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Россия якобы специально направила дроны в Польшу, об этом же сказал Владимир Зеленский.

В Беларуси обозначили, что БПЛА заблудились из-за РЭБ. Минск сразу же передал Варшаве информацию об этом, что позволило уничтожить беспилотники. Западные страны и Украина призывают усилить антироссийские санкции. Дональд Трамп отказался от комментариев. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

