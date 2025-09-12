Орбан вновь резко высказался о фон дер Ляйен

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth вновь раскритиковал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за попытку втянуть Европу «в войну».

По его словам, Будапешт уже три с половиной года страдает от негативных последствий конфликта на Украине, хотя не имеет к нему никакого отношения. Некие «леди и джентльмены» на Западе хотят втянуть страну в конфликт «за шею», и этому нужно сопротивляться, сказал политик.

Он напомнил, что венгры были втянуты в Первую и Вторую мировые войны, в которых не хотели участвовать. Это привело к тому, что страна «потеряла весь 20-й век», сказал премьер-министр. По его словам, именно политики вроде Урсулы фон дер Ляйен втянули Венгрию в эти конфликты.

До этого Орбан заявлял, что Урсула фон дер Ляйен должна покинуть свой пост из-за милитаристских взглядов. Орбан обратил внимание на то, что после инцидента с беспилотниками в воздушном пространстве Польши глава ЕК выступила с резкой провоенной политической речью.

Ранее Орбан выразил солидарность с Польшей после инцидента с БПЛА.