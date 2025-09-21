Генерал: украинские беспилотники запускаются с территории России

Скоординированные диверсионные группы запускают беспилотники с территории РФ по российским регионам, группы вербуются Украиной с помочью Запада. Об этом aif.ru заявил военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

«За запуском беспилотников на территории РФ стоят разные диверсионные группы, даже когда речь идет об одном конкретном регионе. Группы разные, но действуют скоординировано. Вербовщикам из СБУ в этом очень помогают западные страны. А предатели есть везде, которые наживаются на запуске беспилотников», — подчеркнул он.

По вопросам вербовки диверсантов на территории РФ украинским спецслужбам могут помогать такие страны как Великобритания, Италия, Франция, Германия, добавил он.

В ночь на 20 сентября российские силы противовоздушной обороны с 23.00 до 06.00 мск сбили 149 украинских беспилотных летательных аппаратов.

В МО РФ отмечали, что 40 из них уничтожили над Ростовской областью, 27 — над территорией Саратовской, 18 — Брянской области, 15 — над территорией Самарской области, 12 — Республики Крым, восемь БПЛА — над территорией Волгоградской области, четыре — над территорией Белгородской области, по два БПЛА сбито над территориями Воронежской и Калужской областей, по одному — над территориями Курской, Смоленской и Нижегородской областей.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области.