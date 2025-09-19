Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Черным морем

Минобороны сообщило о сбитом над Черным морем украинском беспилотнике

Над акваторией Черного моря был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА), принадлежащий Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

«Девятнадцатого сентября с 16:00 мск до 18:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве также отметили, что помимо акватории Черного моря, по одному беспилотному летательному аппарату было сбито над территориями Белгородской и Курской областей.

19 сентября БПЛА, принадлежащий ВСУ, совершил атаку на автомобиль, находившийся на въезде в поселок Хомутовка, расположенный в Курской области. В результате атаки осколочное ранение получил мужчина. Пострадавшему на месте происшествия была оказана необходимая медицинская помощь. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение для оказания дальнейшей помощи.

