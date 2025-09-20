На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
За ночь над Россией сбили почти 150 украинских дронов

МО: силы ПВО за ночь сбили 149 украинских БПЛА над российскими регионами
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Российские силы противовоздушной обороны с 23.00 до 06.00 мск сбили 149 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионами страны. Об этом сообщило Минобороны.

Как уточняется, 40 из них уничтожили над Ростовской областью, 27 – над территорией Саратовской, 18 – Брянской области, 15 – над территорией Самарской области, 12 – Республики Крым, восемь БПЛА – над территорией Волгоградской области, четыре – над территорией Белгородской области, по два БПЛА сбито над территориями Воронежской и Калужской областей, по одному – над территориями Курской, Смоленской и Нижегородской областей.

Еще 15 дронов сбили над акваторией Черного моря и три – над акваторией Азовского моря.

Накануне дежурные средства противовоздушной обороны за три часа перехватили и уничтожили четыре дрона Вооруженных сил Украины в Белгородской области. По информации ведомства, атака продолжалась с 10:00 до 13:00 мск.

20 сентября губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил о сбитом над регионом беспилотнике. Никто не пострадал, повреждений инфраструктуры также нет.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области.

