Трамп призвал Европу отказаться от российской нефти

Президент США Дональд Трамп во время выступления в поместье Маунт-Вернон в Виргинии вновь потребовал от европейских стран прекратить закупки нефти у России. По его словам, подобная практика не должна продолжаться и вскоре прекратится.

«Европейцы покупают нефть у России. Этого не должно происходить, правда?» — сказал глава Белого дома.

Обращаясь к постоянному представителю США при НАТО Мэтту Уитакеру, Трамп подчеркнул, что именно он должен донести до европейских союзников необходимость отказаться от российских энергоресурсов.

Помимо этого, глава Белого дома вновь затронул тему конфликта между Москвой и Киевом. Он отметил, что разочарован действиями российского президента Владимира Путина и напомнил, что недавно назвал отсутствие урегулирования «своим самым большим разочарованием».

4 сентября агентство Reuters сообщило, что Трамп во время разговора с европейскими лидерами потребовал от них отказаться от российской нефти. По данным журналистов, американский президент также потребовал оказать большое экономическое давление на Китай за то, что Пекин поддерживает Москву в контексте военного конфликта на Украине.

