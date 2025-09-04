На Западе заявили, что Трамп требует от Европы отказаться от российской нефти

Президент США Дональд Трамп во время разговора с европейскими лидерами потребовал от них отказаться от российской нефти. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в администрации США.

Утверждается, что американский президент также потребовал оказать большое экономическое давление на Китай за то, что Пекин поддерживает Москву в контексте военного конфликта на Украине.

4 сентября Трамп принял участие в переговорах с лидерами стран «коалиции желающих».

Заседание прошло сегодня в Елисейском дворце в Париже. Помимо президента Франции Эммануэля Макрона на встрече присутствовали Зеленский, канцлер Германии Фридрих Мерц и другие лидеры ЕС. Всего в заседании приняли участие лично или в режиме «онлайн» представители 39 стран.

Как писала газета The New York Times, политики обсудят, в частности, урегулирование конфликта на Украине и возможную отправку европейских войск в республику.

Ранее советник Путина рассказал о его договоренности с Трампом сблизить позиции.