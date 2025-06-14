В Совфеде заявили, что российская нефть разделила США и Европу

Потолок цен на нефть из России разделил Соединенные Штаты и Европу. Своим мнением в Telegram-канале поделился сенатор Алексей Пушков.

«Европу и США разделил ключевой вопрос, на котором замкнут весь новый пакет санкций Европейского союза: потолок на цену на российскую нефть», — написал он.

Пушков отметил, что в отличие от руководителей Евросоюза, которые, по его словам, потеряли чувство реальности и давно вступили в фазу иррациональных решений, Соединенные Штаты выступают против такой меры. Он объяснил, что американская администрация опасается, что это может привести к снижению объемов поставок российской нефти на мировые рынки, что в свою очередь спровоцирует повышение цен на нефть.

Накануне информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Белом доме сообщило, что Соединенные Штаты отказались поддержать предложение Европейской комиссии о снижении потолка цен на российскую нефть с $60 до $45 за баррель.

20 мая Совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России. Вскоре после этого глава евродипломатии Кая Каллас объявила о начале подготовки 18-го пакета. По ее словам, он направлен на то, чтобы «Россия захотела мира».

Каллас уточнила, что в центре внимания нового санкционного пакета окажутся меры в энергетической сфере, в частности — потолок цен на нефть.

Ранее премьер Словакии пригрозил заблокировать новый пакет антироссийских санкций ЕС.