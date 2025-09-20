Минобороны РФ прокомментировало «вторжение» российских истребителей в Эстонию

РФ в ответ Эстонии: МиГ-31 совершали плановый перелет в Калининградскую область

Российские истребители МиГ-31 совершали плановый перелет из Карелии в Калининградскую область. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Таким образом в ведомстве прокомментировали сообщение генштаба Эстонии о том, что три российских истребителя нарушили воздушное пространство страны со стороны острова Вайндлоо, пробыв в нем почти 12 минут.

По информации министерства, полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства. Российские истребители не нарушали воздушное пространство Эстонии.

«Маршрут полета самолетов пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло», — отметили в Минобороны РФ.

Накануне Эстония запросила консультации в соответствии со статьей 4 НАТО в связи с якобы совершенным российскими истребителями нарушением ее воздушных границ.

