На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эстония заявила о «вторжении» группы российских истребителей

Эстония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства истребителями МиГ-31
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Три российских истребителя МиГ-31 якобы нарушили воздушное пространство Эстонии. Об этом сообщил генеральный штаб Сил обороны страны, пишет «Интерфакс».

По словам эстонских военных, российские истребители «без разрешение вторглись» в воздушное пространство Эстонии со стороны острова Вайндлоо, пробыв там почти 12 минут.

При этом, как утверждается, транспондеры самолетов были выключены, а двусторонняя радиосвязь с эстонскими авиадиспетчерами отсутствовала.

В МИД Эстонии заявили, что уже вызвали временного поверенного в делах Российской Федерации в Эстонии, чтобы выразить протест и вручить ноту в связи с инцидентом.

До этого Эстония ввела запрет для всех типов воздушных судов, в том числе самолетов и беспилотников, летающих на высоте до одной тысячи метров. Им не разрешается находиться над территорией, примыкающей к границе с Россией и Латвией в вечерние и ночные часы — с 20:00 до 07:00 мск до 30 сентября.

Ранее Эстония начала внеплановые учения по отражению угроз с воздуха.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами