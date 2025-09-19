Эстония заявила о «вторжении» группы российских истребителей

Три российских истребителя МиГ-31 якобы нарушили воздушное пространство Эстонии. Об этом сообщил генеральный штаб Сил обороны страны, пишет «Интерфакс».

По словам эстонских военных, российские истребители «без разрешение вторглись» в воздушное пространство Эстонии со стороны острова Вайндлоо, пробыв там почти 12 минут.

При этом, как утверждается, транспондеры самолетов были выключены, а двусторонняя радиосвязь с эстонскими авиадиспетчерами отсутствовала.

В МИД Эстонии заявили, что уже вызвали временного поверенного в делах Российской Федерации в Эстонии, чтобы выразить протест и вручить ноту в связи с инцидентом.

До этого Эстония ввела запрет для всех типов воздушных судов, в том числе самолетов и беспилотников, летающих на высоте до одной тысячи метров. Им не разрешается находиться над территорией, примыкающей к границе с Россией и Латвией в вечерние и ночные часы — с 20:00 до 07:00 мск до 30 сентября.

Ранее Эстония начала внеплановые учения по отражению угроз с воздуха.