На Западе сообщили о планах США сократить помощь Латвии, Литве и Эстонии

В конце августа представители Пентагона встретились с группой европейских дипломатов и заявили о намерении США прекратить оказание некоторой помощи в сфере безопасности Латвии, Литве и Эстонии. Об этом рассказывает агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

По его словам, чиновник Пентагона Дэвид Бейкер сообщил им, что Европе необходимо снизить зависимость от США, ведь при президенте Дональде Трампе американские военные переключат свое внимание на другие приоритеты, такие как оборона страны.

До этого стало известно, что представители Пентагона заявили европейским дипломатам, что США прекращают финансирование программы по обучению и оснащению вооруженных сил в странах Восточной Европы, которые окажутся на передовой в случае конфликта с Россией.

По данным газеты Financial Times, расходы на оборонные программы должны быть одобрены конгрессом США, но администрация Трампа не запрашивала новых средств на эти цели. Ранее одобренные средства будут доступны до конца сентября 2026 года.

Ранее постпред США в НАТО заявил, что угроза от России «преувеличена».