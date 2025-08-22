На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рютте раскрыл расходы стран НАТО на покупку оружия для Украины по схеме Трампа

Рютте: НАТО за последний месяц поставили Киеву американского оружия на $1,5 млрд
U.S. Air Force/Global Look Press

Страны НАТО за последний месяц закупили у США и поставили Украине оружия на $1,5 млрд и намерены продолжать это делать. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции, пишет ТАСС.

«Из США на деньги стран НАТО за последний месяц уже поставили Украине летальных вооружений на $1,5 млрд, и будет еще», — пообещал Рютте.

Он добавил, что после завершения конфликта с Россией НАТО хочет нарастить численность Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также развернуть новые военные производства на оставшихся под контролем Киева территориях.

24 июля президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты и ЕС заключили соглашение, согласно которому европейские страны будут оплачивать 100% стоимости всего военного оборудования. Глава Белого дома подчеркнул, что большая часть вооружения пойдет на Украину. Деньги, полученные от Европы США планирует тратить на свои оборонные компании. Трамп отметил, что подобную сделку необходимо было заключить с Европой еще три года назад.

Ранее Писториус призвал европейские страны «открыть кошельки» ради Украины.

