Южная Корея допустила снятие санкций с КНДР при одном условии

Yonhap: Южная Корея может снять санкции с КНДР в обмен на денуклеаризацию

Южнокорейские власти допускают возможность снятия определенных санкций с Северной Кореи, если КНДР согласится присоединиться к программе денуклеаризации полуострова. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на директора управления национальной безопасности администрации президента Республики Корея Ви Сон Лака.

«Необходимы определенные меры для придания импульса (денуклеаризации Северной Кореи). Вопрос о смягчении санкций может быть рассмотрен в процессе переговоров и обмена», — сказал Ви Сон Лак.

В августе министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён и госсекретарь США Марко Рубио в ходе встречи в Вашингтоне обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений и подтвердили стремление к полной денуклеаризации Корейского полуострова.

В феврале Северная Корея назвала план по денуклеаризации «апогеем глупости, вызывающим удивление и ошеломление всех людей мира».

