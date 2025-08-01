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Южная Корея и США решили лишить КНДР ядерного оружия

Южная Корея и США договорились о планах избавить КНДР от ядерного оружия
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Yin Bogu/Xinhua/Global Look Press

Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён и госсекретарь США Марко Рубио в ходе встречи в Вашингтоне обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений и подтвердили стремление к полной денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой МИД Республики Корея.

Переговоры состоялись 31 июля и стали первой встречей глав внешнеполитических ведомств двух стран после назначения Чо Хёна на пост министра иностранных дел Южной Кореи. Перед визитом в США Чо Хён посетил Японию.

В Сеуле подчеркнули, что глава МИД Южной Кореи и американский сенатор обсудили двусторонние отношения, трехстороннее сотрудничество с Японией и ситуацию в регионе. Политики также обменялись поздравлениями по поводу соглашения о таможенных пошлинах и отметили важность совместной работы в сфере судостроения.

«Министр и госсекретарь договорились твердо придерживаться цели, состоящей в полной денуклеаризации Северной Кореи, поддерживая совместную обороноспособность», — заявили в южнокорейском министерстве.

Стороны условились поддерживать тесную коммуникацию и взаимодействие в связи с северокорейской проблемой, а также условились обмениваться оценками ситуации, связанной с Северной Кореей.

Чо Хён и Рубио также договорились развивать трехстороннее сотрудничество между Республикой Корея, США и Японией. Южнокорейский министр выразил надежду на укрепление связей Сеула и Вашингтона не только в сферах безопасности и экономики, но и в области передовых технологий.

Ранее в КНДР обвинили США в подготовке к ядерной войне.

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