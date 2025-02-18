«Апогей глупости»: в Пхеньяне оценили планы США по ядерному разоружению КНДР

Северная Корея сочла план США по своей денуклеаризации апогеем глупости

Северная Корея будет и дальше наращивать ядерные вооруженные силы в целях самозащиты и как гарантию своего суверенитета, передает «Центральное телеграфное агентство Кореи» (ЦТАК).

В пресс-релизе по итогам Мюнхенской конференции по безопасности КНДР отметила, что на мероприятии США «злобно придирались» к правам КНДР. МИД Северной Кореи выразил беспокойство из-за «авантюристического бесчинства» США, Японии и Китая, которые, по мнению Пхеньяна, подстрекают к столкновению на Корейском полуострове.

«Что касается близорукой «цели» США, преследующих старый и вздорный план о «денуклеаризации», <...> это можно оценить только как апогей глупости, вызывающей удивление и ошеломление всех людей мира», — заявил северокорейский МИД.

14 февраля адмирал Сэмюэл Папаро, командующий Индо-Тихоокеанским командованием США, сообщил, что в мире формируется «потенциально дестабилизирующий альянс» между Китаем, Россией и Северной Кореей.

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