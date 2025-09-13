На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В КНДР запретили использовать слово «гамбургер»

Ким Чен Ын запретил в КНДР слова «гамбургер», «караоке» и «мороженое»
Сергей Бобылев/РИА Новости

Председатель Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын запретил слова «гамбургер», «караоке» и «мороженое», посчитав их слишком западными, и призвал заменить эти слова на отечественные. Об этом сообщает The Sun.

Так, туристическим гидам, принимающим туристов из России и Китая на курорте Вонсан, поручено избегать англицизмов, популярных на Западе и в соседней Южной Корее.

Так, слово «гамбургер» необходимо заменять на dajin-gogi gyeopppang (двойной хлеб с фаршем), а «мороженое» — на eseukimo. Караоке-машины, широко распространенные в Южной Корее, должны именоваться «машинами для экранного сопровождения».

До этого побывавшие в Северной Корее российские туристы рассказали, что на борту самолета их угощали бургером по рецепту Ким Чен Ына. По словам путешественников, бутерброд преподносится как достижение национального масштаба.

Ранее русский турист рассказал, что столкнулся с «соусом запретов» в КНДР.

