Кадыров ответил на критику в адрес своего сына Адама

Адам Кадыров, занимающий пост секретаря Совета Безопасности Чечни и удостоенный множества наград, справляется со своими задачами, несмотря на молодой возраст. Об этом заявил руководитель Чечни Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости, отвечая критикам.

«Я рос рядом с моим отцом, многому научился именно рядом с ним. Адам тоже вырос рядом со мной, поэтому он имеет богатый опыт и знания, есть и практика», — сказал Кадыров.

По словам главы Чечни, у него нет претензий к работе Адама, хотя спрос с него, как с сына, намного больше. Кадыров напомнил, что сам занимал должность вице-премьера правительства республики, когда был молодым.

Также он подчеркнул, что Адам не имеет незаслуженных наград. Кадыров отметил, что все те, кто удостоили наград его 17-летнего сына, делали это за конкретные достижения.

В сентябре Адам Кадыров появился на публике в часах стоимостью более $496 тысяч (41 млн руб.). Снимок с Адамом, на руке которого был дорогой аксессуар, показала его сестра Табарик в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ранее у сына Кадырова заметили часы за почти 30 миллионов долларов.