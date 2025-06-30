У сына Кадырова заметили часы за почти 30 миллионов долларов

На руке 17-летнего Адама Кадырова заметили часы за 27,7 миллиона долларов

У 17-летнего секретаря Совбеза Чечни Адама Кадырова заметили часы Jacob & Co. Billionaire ASHOKA. Они стоят около 27,7 миллиона долларов, пишет «Лента.ру».

Уточняется, что аксессуар украшен 320 бриллиантами.

28 июня глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил президента Владимира Путина за личное поздравление Адама «со вступлением в семейную жизнь». Глава Республики отметил, что поздравление главы РФ стало проявлением внимания, которое семья Кадыровых никогда не забудет.

27 июня старшая дочь главы Чечни Айшат Кадырова сообщила, что скоро состоится свадьба ее 17-летнего брата Адама, третьего сына чеченского лидера. Об этом она написала в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), отвечая на вопрос подписчицы, кто женится.

Известно, что торжество состоится в родительском доме в Ахмат-Юрте, в родовом селе Кадыровых.

21 мая 17-летний секретарь Совбеза Чечни был награжден второй за 10 дней медалью ОМОН. Как сообщил ЧГТРК «Грозный», Адам Кадыров получил медаль подразделения «Ахмат-Крепость» за помощь в выполнении боевых задач.

Ранее стало известно, уйдет ли Кадыров в отставку.