17-летний сын Кадырова показал часы почти за полмиллиона долларов

17-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам появился на публике в часах стоимостью более $496 тысяч (41 млн рублей). Снимок с Адамом, на руке которого дорогой аксессуар, показала его сестра Табарик в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)-аккаунте.

На опубликованном кадре, сын Кадырова позирует в часах американской фирмы Jacob & Co из серии Epic SF24. Известно, что они изготовлены из 18-каратного белого золота, корпус украшен 104 бриллиантами, а часовой механизм защищен сапфировым стеклом. В серии Epic SF24 было выпущено всего 18 экземпляров. В настоящий момент они все распроданы.

До этого Адам Кадыров пришел на церемонию награждения к главе Кабардино-Балкарии с золотым пистолетом. На кадрах, которые опубликовал Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале, видно, как молодой человек получает орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», при этом в кобуре у него золотой пистолет.

17-летний Адам Кадыров является помощником главы Чечни — своего отца Рамзана Кадырова. С ноября 2023 года он также возглавляет Службу безопасности главы региона. В октябре того же года Адаму присвоили звание Героя Чеченской Республики, а в августе 2024-го вручили высшую региональную награду — орден Кадырова. Наследник главы Чечни также является кавалером многих других наград.

