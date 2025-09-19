Опрос показал, что Путину доверяют большинство россиян

Большинство россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение».

Исследование проводилось в период с 12 по 14 сентября. Респондентами стали 1,5 тыс. жителей страны.

«О доверии Владимиру Путину заявили 80% россиян. Также большинство населения — 81% — уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства», — говорится в отчете фонда.

В нем уточняется, что уровень доверия российскому лидеру не изменился с прошлой недели. При этом граждан, которые считают, что Путин хорошо выполняет свои обязанности, стало на один процентный пункт меньше.

Из отчета следует, что 55% участников исследования положительно оценили работу кабинета министров РФ. О том, что премьер-министр страны Михаил Мишустин хорошо справляется с работой, заявил 61% респондентов.

Также аналитики выяснили, каким уровнем поддержки пользуются российские политические партии. Лидером по этому показателю стала «Единая Россия», которую поддерживает 41% опрошенных. Уровень поддержки ЛДПР составил 10%, КПРФ — 8%, а «Справедливой России — За правду» и «Новых людей» — по 3%.

