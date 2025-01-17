В Кремле рассказали, как успехи на фронте влияют на доверие граждан к Путину

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что президент РФ Владимир Путин пользуется огромной поддержкой населения страны.

На вопрос журналиста, как на уровень доверия президенту влияют успехи на ВС РФ на фронте, Песков ответил, что, безусловно, определенное влияние имеется.

Он добавил, что журналисты задают один и тот же вопрос, когда Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) публикует статистику.

«В целом ничего не меняется. Вы знаете, что незначительная волатильность имеет место и в сторону плюса, и в сторону минуса. <...> Путин, конечно, пользуется огромной поддержкой населения. Успехи на фронте. Ну, безусловно, они влияют, конечно, вся страна ждет успехов на фронте, и, конечно, это является очень важным фактором для воодушевления наших сограждан», — поделился Песков.

17 января ВЦИОМ сообщил, что уровень доверия Путину составляет 78,3%.

10 января ВЦИОМ сообщал, что уровень доверия россиян Путину составил 77,1%.

Ранее Дмитрий Песков заявлял, что уровень доверия Путину растет благодаря его активной деятельности.