В минобороны Китая исключили независимость Тайваня

Китайские Вооруженные силы никогда не допустят, чтобы силы сепаратистов на Тайване достигли успеха в своем стремлении к независимости острова, заявил глава минобороны КНР Дун Цзюнь. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Народно-освободительная армия Китая является несокрушимой и мощной силой, которая встанет на защиту воссоединения страны.

НОАК никогда не допустит попыток сепаратистов в стремлении к независимости Тайваня, добавил министр.

В августе руководитель Центра Азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов заявил, что США могут попытаться навязать Китаю военно-политический конфликт с Тайванем, чтобы замедлить развитие КНР.

Он добавил, что очень многое будет зависеть от Тайваня: как будут вести себя местные власти, которые «все меньше боятся раздражать Китай», и все чаще намекают на желание продвигаться по пути независимости от КНР. Эксперт указал на то, что в Пекине это вызывает очень плохую реакцию.

Ранее в США заявили, что у них нет доказательств о плане Китая вторгнуться на Тайвань.