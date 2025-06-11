В США заявили, что у них нет доказательств о плане Китая вторгнуться на Тайвань

Вашингтон не располагает точными сведениями о том, что Пекин принял решение о присоединении Тайваня силой. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, пишет РИА Новости.

«Мы не считаем, что они (Китай) уже приняли такое решение, но, безусловно, если посмотреть на проводимые ими учения в этом регионе, они выглядят именно так (как подготовка к силовой операции)», — сказал министр обороны США.

Пекин называет Тайвань неотъемлемой частью КНР. Власти Китая также считают, что соблюдение принципа «одного Китая» является обязательным для государств, собирающихся сотрудничать с Пекином.

О том, что Соединенным Штатам следует относиться к тайваньскому вопросу с большой осторожностью и не позволить сепаратистам втянуть себя в конфликт с Китаем, заявил недавно и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе беседы с президентом США Дональдом Трампом. Разговор двух лидеров состоялся 5 июня по инициативе американской стороны.

Ранее Китай раскритиковал заявление Макрона о защите Украины и Тайваня.