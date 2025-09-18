Трамп не сожалеет о своей встрече с Путиным на Аляске

Трамп заявил, что не считает ошибкой свое приглашение Путину посетить Аляску

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сказал, что не считает ошибкой приглашение российскому коллеге Владимиру Путину посетить Аляску, несмотря на то, что конфликт на Украине по-прежнему остается нерешенным. Трансляцию выступления американского лидера в Британии вел YouTube-канал Белого дома.

На пресс-конференции Трампа спросили, не рассматривает ли он как ошибку свое приглашение Путину о встрече на Аляске.

«Нет», — сказал президент США.

Во время этого же выступления лидер Соединенных Штатов заявил, что Путин «подвел» его в вопросе урегулирования украинского конфликта.

13 сентября Трамп направил странам НАТО письмо, в котором заявил о готовности ввести серьезные санкции против РФ, но для этого все члены альянса должны принять решение и действительно прекратить закупать российскую нефть.

Кроме того, американский лидер заявил, что страны Североатлантического альянса должны ввести пошлины в 50–100% против Китая.

Ранее Трамп заявил, что конфликт на Украине больше не грозит третьей мировой войной.