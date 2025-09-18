Трамп не сожалеет о своей встрече с Путиным на Аляске

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сказал, что не считает ошибкой приглашение российскому коллеге Владимиру Путину посетить Аляску, несмотря на то, что конфликт на Украине по-прежнему остается нерешенным. Трансляцию выступления американского лидера в Британии вел YouTube-канал Белого дома.
На пресс-конференции Трампа спросили, не рассматривает ли он как ошибку свое приглашение Путину о встрече на Аляске.
«Нет», — сказал президент США.
Во время этого же выступления лидер Соединенных Штатов заявил, что Путин «подвел» его в вопросе урегулирования украинского конфликта.
13 сентября Трамп направил странам НАТО письмо, в котором заявил о готовности ввести серьезные санкции против РФ, но для этого все члены альянса должны принять решение и действительно прекратить закупать российскую нефть.
Кроме того, американский лидер заявил, что страны Североатлантического альянса должны ввести пошлины в 50–100% против Китая.
Ранее Трамп заявил, что конфликт на Украине больше не грозит третьей мировой войной.