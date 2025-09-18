Министр обороны РФ Андрей Белоусов встретился с начальником Главного штаба Вооруженных сил Нигерии генералом Кристофером Гвабином Мусой. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«В ходе встречи глава российского военного ведомства поздравил членов делегации министерства обороны Нигерии с приближением 65-й годовщины провозглашения независимости Федеративной Республики Нигерия», — говорится в публикации.

Кроме того, министр поблагодарил представителей африканкой страны за участие в стратегических учениях «Запад-2025» в качестве наблюдателей.

Также Белоусов передал наилучшие пожелания министру обороны Нигерии Мохаммеду Абубакару.

«Мы благодарим за исключительную подготовку учений «Запад-2025», они были отлично проведены. Мы увидели, каким образом ведутся современные виды боевых действий, как используются беспилотные летательные аппараты во взаимодействие с другими видами вооружения и специальной военной техники», — заявил Кристофер Гвабин Муса.

5 сентября министр обороны России выразил восхищение военнослужащими Корейской народной армии и поблагодарил их за освобождение Курской области.

Сообщается, что это произошло в ходе торжественного приема в честь 77-й годовщины образования КНДР на территории посольства республики в Москве. Кроме того, Белоусов отметил динамичное развитие в отношениях между Россией и Северной Кореей.

