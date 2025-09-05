Белоусов поблагодарил армию КНДР за участие в освобождении Курской области

Министр обороны России Андрей Белоусов выразил восхищение военнослужащими Корейской народной армии и поблагодарил их за освобождение Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«Министр обороны выразил искреннюю благодарность и восхищение военнослужащими Корейской народной армии, которые вместе с российскими солдатами участвовали в освобождении курской земли от неонацистских формирований киевского режима», — говорится в сообщении.

Сообщается, что это произошло в ходе торжественного приема в честь 77-й годовщины образования КНДР на территории посольства республики в Москве. Кроме того, Белоусов отметил динамичное развитие в отношениях между Россией и Северной Кореей.

По словам министра, «новый импульс» этим отношениям дала недавняя встреча президента России Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына, которая проходила в дружеской обстановке.

26 апреля текущего года начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области. В операции приняли участие бойцы КНДР, которых Ким Чен Ын назвал героями.

Ранее Ким Чен Ын заявил о поддержке РФ в защите ее суверенитета и территориальной целостности.