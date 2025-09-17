На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог: Трамп нашел изящный способ не ссориться с Москвой

Ken Cedeno/Reuters

Президент США Дональд Трамп не оставляет попыток выстроить нормальные отношения с Москвой, но отказаться от своих прежних ультиматумов он не может, не пожертвовав репутацией. Однако ему удалось найти изящный выход из ситуации, а именно — выставить Европе невыполнимые требования. Такое мнение в интервью с Tsargrad.tv высказал журналист-международник, политолог Сергей Латышев.

Он напомнил, что американский лидер требует от стран НАТО прекратить покупку российской нефти в обмен на присоединение США к санкционному давлению на Россию. При этом, по словам эксперта, глава Белого дома прекрасно понимает, что Европейский союз (ЕС) не пойдет на это шаг, поскольку он нанесет сильнейший удар по экономике объединения.

«Речь идет не о позиции одного лишь Трампа, «русофила» и «агента» России, — это позиция его администрации в целом. Потому что то же самое заявил в интервью Reuters и Bloomberg не замеченный ранее в симпатиях к России министр финансов США Скотт Бессент», — отметил Латышев.

В сентябре Трамп направил странам НАТО письмо, в котором написал, что готов ввести серьезные санкции против РФ, но для этого все члены альянса должны принять решение и действительно прекратить закупать российскую нефть.

Также президент США заявил, что государства Североатлантического альянса должны ввести пошлины в 50-100% против Китая, что, по его словам, существенно ускорит завершение украинского конфликта.

Ранее в Венгрии отказались перестать закупать нефть из России.

