Лавров оценил позицию Трампа по конфликту на Украине

Лавров назвал важным шагом позицию Трампа по долгосрочному урегулированию
Kevin Lamarque/Reuters

Россия считает важным шагом тот факт, что президент США Дональд Трамп после саммита на Аляске начал выступать не просто за перемирие на Украине, а за долгосрочное и устойчивое урегулирование. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире Первого канала.

«То, что Трамп после Аляски четко стал выступать не с ультиматумом о перемирии без всяких условий, а начал выступать за долгосрочное устойчивое перемирие, это, конечно, очень важный шаг», — подчеркнул Лавров.

17 сентября Лавров заявил, что украинская сторона отвергла оценки, которые спецпосланник президента США Стив Уиткофф передал по итогам встречи Трампа и российского лидера Владимира Путина на Аляске.

Неделей ранее Лавров также выразил мнение, что США поняли, что Украину надо не натравливать на Россию, а заниматься устранением первопричин кризиса.

Ранее в России назвали сроки окончания СВО.

