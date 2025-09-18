Лавров оценил позицию Трампа по конфликту на Украине

Россия считает важным шагом тот факт, что президент США Дональд Трамп после саммита на Аляске начал выступать не просто за перемирие на Украине, а за долгосрочное и устойчивое урегулирование. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире Первого канала.

«То, что Трамп после Аляски четко стал выступать не с ультиматумом о перемирии без всяких условий, а начал выступать за долгосрочное устойчивое перемирие, это, конечно, очень важный шаг», — подчеркнул Лавров.

17 сентября Лавров заявил, что украинская сторона отвергла оценки, которые спецпосланник президента США Стив Уиткофф передал по итогам встречи Трампа и российского лидера Владимира Путина на Аляске.

Неделей ранее Лавров также выразил мнение, что США поняли, что Украину надо не натравливать на Россию, а заниматься устранением первопричин кризиса.

