Лавров заявил, что в США больше не хотят натравливать Украину на Россию

Лавров: США понимают, что не нужно вооружать Украину и кидать ее граждан в топку

США понимают, что Украину надо не натравливать на Россию, а заниматься устранением первопричин кризиса. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

«Мы особо отмечаем то, что в США есть понимание необходимости не натравливать Украину все больше и больше на Россию, не вооружать Украину для того, чтобы очередную порцию граждан Украины кидать в эту топку», — заявил глава российского МИДа.

Министр иностранных дел РФ отметил, что вместо этого в США понимают необходимость устранения первопричин украинского кризиса.

Также Лавров добавил, что Россия благодарна странам, которые входят в ССАГПЗ, «за взвешенную позицию» по украинскому кризису, а также за помощь в решении гуманитарных вопросов.

До этого в Совете заявили, что организация выступает за политическое урегулирование конфликта на Украине. Как подчеркнул генеральный секретарь объединения Джасем аль-Будейви, решение кризиса таким путем необходимо во избежание дальнейшей эскалации. По его словам, политический путь является единственным способом урегулирования конфликта на Украине.

Накануне американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что власти США продолжают работать над урегулированием конфликта на Украине и отметил, что предложения Вашингтона Москве и Киеву заключаются в том, что продолжение конфликта не отвечает интересам обеих сторон.

