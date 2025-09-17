Лавров заявил, что Киев отвергает оценки, переданные США после саммита на Аляске

Украинская сторона отвергла оценки, которые спецпосланник президента США Стив Уиткофф передал по итогам встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет ТАСС.

«Господин Уиткофф, спецпосланник президента Трампа, который участвовал во встрече на Аляске <...> он передавал украинской стороне оценки результатов встречи на Аляске. Как мы поняли, эти оценки, эти соображения и предложения отвергаются Киевом», — заявил Лавров во время выступления на круглом столе для зарубежных послов, посвященном украинскому урегулированию.

До этого заместитель главы МИД России Сергей Рябков назвал причину заморозки переговоров по Украине. По его словам, пока от Киева не будет разумного отклика на предложения российской стороны, говорить о проведении саммита с участием лидеров РФ, Украины и США не приходится.

Рябков напомнил, что президент России Владимир Путин «исчерпывающим образом» высказался о потенциальной встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским. Однако на эти сигналы со стороны Киева не последовало «здравого, трезвого и разумного» отклика, подчеркнул дипломат.

Ранее Лавров заявил, что США больше не хотят натравливать Украину на Россию.