В РФ не увидели противоречий между стремлением Армении в ЕС и членством в ЕАЭС

МИД РФ: стремление Армении в Евросоюз не противоречит ее обязательствам в ЕАЭС
David Mdzinarishvili/Reuters

Стремление Армении вступить в Европейский союз (ЕС) не противоречит ее обязательствам в связи с членством в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом заявил директор первого департамента стран СНГ министерства иностранных дел РФ Микаэл Агасандян, передает ТАСС.

Он отметил, что соответствующие высказывания официального Еревана представляют собой всего лишь «политические декларации».

«Сейчас действия Армении не противоречат ее обязательствам в ЕАЭС. Будем смотреть дальше по практическим шагам», — сказал дипломат.

По его словам, никто не запрещает Еревану сотрудничать с другими государствами. Этим занимаются все страны — члены ЕАЭС.

«Главное, чтобы такое взаимодействие не входило в противоречие с обязательствами в рамках Союза. Пока этого нет», — подчеркнул Агасандян.

В то же время он предупредил, что Армения не сможет одновременно состоять и в ЕАЭС, и в ЕС.

1 сентября вице-премьер РФ Алексей Оверчук выразил надежду, что Армения учтет все факторы, если когда-либо будет рассматривать возможность выхода из Евразийского экономического союза.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении республики продолжать работу в ЕАЭС.

