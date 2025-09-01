В России высказались о перспективах выхода Армении из ЕАЭС

Вице-премьер России Алексей Оверчук выразил надежду, что Армения учтет все факторы, если когда-либо будет рассматривать возможность выхода из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ради вступления в Евросоюз (ЕС). Об этом сообщает РИА Новости.

«Это всегда решать армянскому народу. Недавно [премьер-министр Армении] Никол Воваевич Пашинян сказал, что одновременно быть членом ЕАЭС и ЕС невозможно и, если когда-либо такое решение будет приниматься, то я уверен, будут взвешиваться самые различные факторы, влияющие на принятие решений в ту или иную сторону», — сказал вице-премьер, отвечая на вопрос журналистов о том, может ли Армения выйти из ЕАЭС.

28 августа Пашинян заявил, что Армения не может одновременно являться членом Евросоюза и Евразийского экономического союза, и поэтому готова сделать выбор, когда придет время. Он отметил, что события могут развиваться по-разному, и многое будет зависеть от ряда факторов, включая мнение народа Армении и то, как будут проходить переговоры с ЕС и ЕАЭС.

Ранее Пашинян назвал «братскими» Россию и Армению.