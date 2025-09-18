На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен столкнулась с новыми обвинениями

Politico: фон дер Ляйен не вела записи собеседований кандидатов в еврокомиссары
true
true
true
close
Florence Lo/Reuters

Главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен обвинили в скрытности при руководстве ведущим органом Европейского союза по причине того, что она не вела записи собеседований кандидатов на позиции комиссаров. Об этом сообщает издание Politico.

Politico отмечает, что в сентябре прошлого года издание попросило предоставить записи собеседований, которые глава Еврокомиссии проводила с тогдашним кандидатом в комиссары Тересой Риберой (впоследствии стала вице-председателем ЕК). На протяжении многих месяцев, указывает Politico, запрос оставался без ответа, и только год спустя генсекретарь Европейской комиссии Илзе Юхансоне сообщила изданию, что все обсуждения были проведены устно, и никакие документы при этом не составлялись.

«Фон дер Ляйен не вела записи во время ключевых собеседований кандидатов в свою команду комиссаров. Это признание было раскритиковано сторонниками прозрачности», — говорится в публикации.

В статье подчеркивается, что, хотя формально фон дер Ляйен ничего не нарушила, она подвергается активной критике, в том числе со стороны представителей СМИ, из-за отсутствия прозрачности в своей работе.

Накануне бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис заявил, что фон дер Ляйен, которая преследует политику милитаризации, является «безумной военной преступницей».

Ранее Орбан указал на дверь враждебно настроенной фон дер Ляйен.

