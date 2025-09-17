Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая преследует политику милитаризации, является безумной военной преступницей. Об этом в ходе форума «Облачные города» в Москве заявил бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис, передает РИА Новости.

«Урсула фон дер Ляйен, полоумная военная преступница, подталкивает Европу к взятию миллиардов евро в кредит для покупки у концерна Rheinmetall танков, которые нам не нужны», — заявил он.

Варуфакис отметил, что эти танки полностью бесполезны и не нужны «даже Украине».

До этого румынский евродепутат Георге Пиперей, который до этого инициировал вотум недоверия фон дер Ляйен, подал на нее в суд за клевету, потому что она намекнула, что он якобы выполнял приказы из России. На данный момент судебная инстанция еще не приняла решения о приемлемости иска.

Дебаты и голосование по вотуму недоверия к главе ЕК будет проходить во время пленарной сессии Европарламента 6 — 9 октября.

Вотумы недоверия в адрес фон дер Ляйен подали две политические группы Европарламента — крайне правые «Патриоты Европы» и левые. Этот шаг был сделан через несколько часов после того, как глава ЕК выступила со своим ежегодным обращением о положении дел в Евросоюзе.

Ранее Орбан указал на дверь враждебно настроенной фон дер Ляйен.