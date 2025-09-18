СМИ сообщили о решении по прошению Дмитрия Козака об отставке

Заявление на уход заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака со своего поста принято. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Сообщается, что в администрации главы государства удовлетворили прошение политика, «пятница станет его последним рабочим днем на прежнем посту».

До этого стало известно, что Козак написал заявление об отставке. Сообщалось, что в настоящее время Козак рассматривает различные предложения перехода в бизнес.

О планах Козака об отставке в конце августа сообщила газета «Ведомости». Источники издания отметили, что Козак является одним из ближайших соратников президента России Владимира Путина, поэтому решение по нему будет принимать лично глава государства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, комментируя информацию об отставке Козака, заявил, что в Кремле никогда не обсуждают «кадровые гадания».

Ранее правительство Свердловской области ушло в отставку после назначения нового губернатора.