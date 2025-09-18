На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ сообщили о решении по прошению Дмитрия Козака об отставке

Интерфакс: отставка Козака с поста замглавы администрации президента РФ принята
close
РИА «Новости»

Заявление на уход заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака со своего поста принято. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Сообщается, что в администрации главы государства удовлетворили прошение политика, «пятница станет его последним рабочим днем на прежнем посту».

До этого стало известно, что Козак написал заявление об отставке. Сообщалось, что в настоящее время Козак рассматривает различные предложения перехода в бизнес.

О планах Козака об отставке в конце августа сообщила газета «Ведомости». Источники издания отметили, что Козак является одним из ближайших соратников президента России Владимира Путина, поэтому решение по нему будет принимать лично глава государства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, комментируя информацию об отставке Козака, заявил, что в Кремле никогда не обсуждают «кадровые гадания».

Ранее правительство Свердловской области ушло в отставку после назначения нового губернатора.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами